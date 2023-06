Esimeste seas said Viljandi padeliväljakuid katsetada Tallinna klubi Padel+ noored, kes tulid Viljandisse treeninglaagrisse.

Ehkki Viljandi järve äärsete padeliväljakute ametlik avamine seisab juulis alles ees, on osa neist mängukorras ja kärmemad on seal mängidagi saanud. Järgmisel nädalal on plaanis baaskursused, kus seda reketispordiala tutvustatakse ja ka käe soojaks saab.