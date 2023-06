PÕHJA-SAKALA VALD ⟩ Opositsioon esitas vallavanemale umbusaldusavalduse. "Ta on saamatu ja koostöövõimetu!"

Umbusaldajate sõnutsi pandi väljastpoolt ametisse toodud vallavanemale peaülesanneteks vald raskest finantsseisust välja tuua ja pikaajalist arengut planeerida. Üheksa kuud ametis olnud vallavanema eestvedamisel on koostatud tänavune vallaeelarve, mis juba vastuvõtmise ajal oli umbusaldajate sõnutsi suures puudujäägis. "Puudujäägi lubas vallavanem katta pankadest saadavate laenude põhiosamaksete puhkuse ning vallavara müügiga," sõnas Priit Toobal volikogus avaldust ette lugedes. "Praeguseks on selge, et vallavara müügist planeeritud tulu ei saada. Samuti ei ole võimalik käesoleva aasta eelarves maksepuhkustega arvestada. Vallaeelarve on enam kui ühe miljoni euroga puudujäägis ja vallavalitsus ei ole volikogule esitanud lisaeelarvet, mis sellises olukorras oleks hädavajalik."