Leevenevad tuleohtliku aja piirangud

"Et viimastel päevadel on sadanud omajagu hoovihma ning üha suurem osa Eestist on saanud kastetud ja vihma prognoositakse ka nädalavahetuseks, on tuleoht vähenenud või vähenemas. See võimaldab varem kehtestatud tuleohtliku aja piirangud suuremas osas Eestis tühistada," ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.