KUUMUS TANTSUPEOL ⟩ Neidude rühma tantsija: ühe tantsu lõpus tuli ühest, teisest ja kolmandast nurgast hõige, et vajatakse meedikut

Viljandi gümnaasiumi segarühma liige Kauri Rull on tantsupeol esimest korda. Küsimusele, miks ta otsustas sellest osa saada, vastas ta muiates, et ta lihtsalt sattus sinna. "Eelmisel aastal läksin tantsima ja jäin sel aastal ka. See aasta on tantsupidu ja siin ma nüüd olen."

Seni on Rulli saatnud ainult head emotsioonid ja kõik on läinud hästi. Proovid on aga tema sõnul olnud teistsugused, kui ta oodata oskas. "Ma eeldasin, et proov on aktiivsem ja etteantud aeg on tantsimist täis. Tegelikult on päris palju seda, et minnakse platsile, võetakse oma joonis sisse ja vaadatakse, kas kõik rühmad on õige koha peal. Seega saab päris palju lihtsalt muru peal istuda. Puhkehetki on proovi ajal rohkem, kui arvasin."