"Kohal on Eesti esinumber Kaido Külaots," alustas Ilmar Raua turniiri peakorraldaja Toomas Valgmäe osalejate tutvustamist. Külaots on turniiri varem kolm korda võitnud. Ometi pole tema turniiri kõrgeima reitinguga osaleja, vaid selleks on võistluse viimase kahe aasta võitja Tomas Laurusas Leedust.