Viljandi Kesklinna kooli kolmanda klassi lapsed on tantsupeol esimest korda ja õpetaja sõnul on nad end pikkadel proovipäevadel väga hästi üleval pidanud.

Kaks proovipäeva on tantsupeolistel seljataga. Ehkki need on olnud pikad ja kuuma päikese käes tantsimine on olnud kurnav, on õhtul jagunud energiat veel spordimängudeks koolihoovis.