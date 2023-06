Jah, tõepoolest satub kutsekooli ka selliseid noori, kes on põhikooli lõpetanud viletsate tulemustega ja otsustanud kutsekooli kasuks ainult sellepärast, et ei oska muud targemat teha. Sellest on kahju ning seda võib pidada meie haridussüsteemi läbikukkumiseks. Ent nagu Viljandi kutseõppekeskuse näitel hästi näha, on kutsekooli kohati veel suurem tung kui ihaldatud Viljandi riigigümnaasiumi. Kui kevadel esitas Viljandi gümnaasiumi avalduse 316 õpilast, kellest umbes 100 jääb ukse taha, siis Vana-Võidus on populaarsematel erialadel konkurss lausa üle kolme kandidaadi kohale.