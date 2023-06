Kui lossimägede ja sealsete varemete kaitsmise osas valitseb linnas ja muinsuskaitseametis üksmeel, siis orus asuva rannaniidu kaitsmise osas on erinev arusaam. Praeguse plaani kohaselt liigub ka järveäärne haljasala muinsuskaitseala piiridesse.

Viljandi volikogu otsustab neljapäevasel istungil, kas saata kultuuriministeeriumile muinsuskaitseameti töömeetodite kohta etteheitvas toonis kiri, et takistada linna muinsuskaitseala kaitsekorra vastuvõtmist. Muinsuskaitseamet leiab, et on arvestanud linnajuhtide ja linlaste ettepanekuid nii palju kui võimalik.