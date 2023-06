ABJA-PALUOJA ⟩ Mulgi vald pole rahul kehva lumelükkamise ja hilinemistega

Abivallavanem Dmitri Orav saatis kolmapäeval osaühingule märgukirja, milles andis teada, et too on rikkunud lepingu tingimusi, pole kasutanud hankes nõutud masinaid ning tööde kvaliteet jättis talve jooksul seega korduvalt soovida. Valla teedespetsialist Rein Anton saatis osaühingule kirju tihedalt, mõnikord paaripäevaste vahedega, näiteks eelmise aasta 8., 13. ja 15. detsembril ning tänavu 7., 8. ja 13. märtsil.