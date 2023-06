Spordihoone kohvikuruumid on alates aprillist seisnud tühjana.

Märtsi lõpus kolis ligi seitse aastat Viljandi spordihoones tegutsenud kohvik Time Out sealsetest ruumidest välja ning aprilli algusest saadik on need seisnud tühjana. Esimese konkursiga linnal sinna uut kohvikupidajat leida ei õnnestunud.