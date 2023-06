Linnavalitsuse planeeringuteenistuse juht Jaak Reinula rääkis, et kauplus tuleb Alexela tankla juurde Tallinna tänava äärde sinna, kust sõidetakse Uku keskuse parklasse. "Alexela automaattanklale, mis seal on, oli detailplaneeringuga lubatud kaubanduspaviljon juurde tekitada," ütles ta ning märkis, et ega see väga suur tule. "Selline ühekorruseline hoone, kus on sees nii kohvikuosa kui väike kauplus."