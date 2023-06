SAAGU VALGUS ⟩ Viljandi vabadussammas saab viimase lihvi pimedate sügisööde saabudes

Sotsiaalmeedias on lisaks samba kiitmisele avaldatud arvamust, et selle juures võiks öösiti olla parem valgustus ning peale Vabaduse platsi servas olevate tänavalampide võiksid seal olla kohtvalgustid. Viljandi haldusameti juhataja Andres Mägi kinnitas, et samba valgustuslahenduse ja valgustite tarvis sai tellitud eraldi projekt. "Valgustid on juba olemas ja ootavad aega, kui õhtud on taas pimedad, siis pannakse need valguskunstniku abiga paika," lausus ta.