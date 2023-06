Pärandaiandusele pühendatud aasta tähistamiseks on Viljandis sügisel plaanis avada näitus "Meie aedade lood", mis tutvustaks Viljandi aedade, nendes kasvavate taimede ja nende aedadega seotud inimeste lugusid. Selleks on vaja aiad ja inimesed üles leida ning Viljandi linnameister kutsub üles neist endale teada andma.

Linnameister Gea Valneri sõnutsi tahab ta tutvustada, jäädvustada ja esile tõsta mitmesuguseid taimi ja inimesi, kes neid taimi kasvatavad. Samuti on tema arvates väga tähtis, et lood, mida endaga kaasas kantakse, saaksid jäädvustatud. "Viljandi on ju rikkaliku aiandi- ja aianduselugudega linn, kus on olnud palju liigirikkust, külluslikke aedu ja palju viljakat pinnast," märkis Valner.