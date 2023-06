"Merevaigust aer" on pika traditsiooniga regatt, millel on läbi aegade olnud oluline koht koondiste tiitlivõistlusteks valmistumisel. Tänavu olid võistlustules 13 riigi sõudjad, nende seas kaheksa sõudjat Viljandist.

Nagu ütles Viljandi treener Ruth Vaar, on see võistlus väga hea rahvusvaheline kool noorematele sõudjatele. Muigamisi lisas ta, et see on alati olnud ka justkui sõudjate jaanipäev.