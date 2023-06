MULGI VALD ⟩ Karksi-Nuias katsuti nädalavahetusel rammu kemmergute kallal, Abjas lõhuti bussipeatus

Karksi Vallahoolduse juhataja Katrin Sepa sõnutsi leiti eelmisel esmaspäeval, et Karksi-Nuias on keegi öösel lilleampli külge hüpanud ja selle ripakile tõmmanud. "Õnneks polnud see maha kukkunud ja saime lilled ümber istutada," lausus juhataja. Lisaks olid huligaanid kiskunud Karksi-Nuia kesklinna kohviku terrassi küljes olevatest lillekastidest lilli välja.

See nädal algas Vallahoolduse töötajatele ümberlükatud käimlatega. Ajutiste plastist kuivkäimlate ümberlükkamine ei tähenda, et need tuleb lihtsalt püsti tõsta, vaid Vallahoolduse töötajad peavad need lisaks tavalisele tühjendamisele ja puhastamisele voolikuga laialipaiskunud sisust puhtaks küürima. "See on tunduvalt rõvedam kui tavaline tühjendamine ja puhastamine," tähendas Sepp. "Jaanipidu ise möödus igati kenasti ning selle jooksul ei lõhutud midagi, aga millalgi nädalavahetusel oli keegi arvanud, et hea mõte on tualetid ümber lükata."