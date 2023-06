Clevon tõi esimese ettevõttena Euroopas tänavatele autonoomsete robotkullerite pargi

Eelmisel aastal korraldatud katseprojektis kasutas LastMile ühte Clevoni robotkullerit Vilniuse Balsai linnaosas. See oli Leedu esimene mehitamata robotkuller, mis sõitis avalikel teedel ja pakkus tarneteenust klintidele. Kolme kuuga läbis see ligikaudu 2000 kilomeetrit ning saavutas häid tulemusi erinevates ilmastiku- ja liiklusoludes.

LastMile’i tegevjuht ja kaasasutaja Tadas Norušaitis ütles, et katseprojekt tasus end ära, sest kliendid olid innukad uuendust proovima ning andsid teenusele hindeks viiepallisüsteemis 4,8.



"Me usume, et need robotid annavad meile suure eelise kojuveo valdkonnas, sest kliendid saavad oma tellitud kauba kiirelt kätte isegi kesklinnas ja tipptunnil," rääkis Norušaitis. "Kiirus on üks olulisimaid kriteeriume ostlejatele, kui nad valivad kojutarne viisi – ligi 95 protsenti meie klientidest ostavad kaupu, mille puhul soovitakse tarnet mõne tunni jooksul."