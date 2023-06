Odessa ooperigala tutvustab Viljandis üht Euroopa ilusamat ooperimaja

Kavas on tuntud aariad Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti ning Wolfgang Amadeus Mozarti loomingust ning valik Ukraina muusikalisest varamust näiteks laule Ukraina ühest esimesest ooperist "Zaporoožlased Doonau tagant" ning ka rahvalaule. Kõik Viljandisse jõudvad Odessa solistid on väga hea rahvusvahelise mainega ja hinnatud konkursside laureaadid, kes on esinenud väljaspool Odessat ja Ukrainat Suurest Teatrist Viini Riigiooperini ja Milano La Scalast New York Metropolitan Operani.