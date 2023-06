Soomaal välguvad vikatid

"Soomaa vikatimehe" võistlust tehakse 16. korda. Korraldajate sõnul on ettevõtmise eesmärk tutvustada vikatiga niitmist ja hoida seda traditsioonilist tegevust au sees koolituste ja praktilise tegevuse kaudu. Kas aga tänavusel kuival suvel on üldse midagi niita?

"Soomaa on märgalade killas ja kuivast ajast hoolimata on hein ikkagi kasvanud," kinnitas Tõnis Korts, kes on üks "Soomaa vikatimehe" korraldajaid. "Ta pole ehk nii võimas kui eelmistel aastatel, aga heina mõõdu annab ikkagi välja ning on, mida niita."