Esimeses peatuspaigas jutustas Reet Taimsoo, et võrreldes Tallinna vanalinnaga ei näe Viljandis keskajast pärit hooneid, küll aga on siin tollest ajast pärit tänavavõrk ja markeeritud need kohad, kus kulges linnamüür. Viljandi kivist linnamüür oli Tallinna 2,3-kilomeetrisest müürist poole lühem.

Foto: Marko Saarm