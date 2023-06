Võidupüha oli tänavu Viljandile eriti suur pidupäev, sest esiteks oli siin paraad ning teiseks taasavati Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussammas. Kunst on maitseasi, aga üldjoontes tundub, et selle vabadussambaga ollakse rahul. Nii mõnigi esialgu taastamisplaani suhtes kriitiline inimene on nentinud, et see on väärikas ja tegijad on kiitust väärt.