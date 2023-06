Aprilli algul võis Kõpu apteeker Linda Ehapalu rõõmustada sooja ahju üle. See sai korda tänu kohalikele annetajatele ja pottsepale, kes töötas ilma tasuta.

Eelmisel nädalal saatsid Kõpu inimesed vallavolikogule ja -valitsusele pöördumise, milles taunisid seda, et valla müügil olevate objektide nimekirjas on Kõpu apteegimaja. Vallavanem Karel Tölp kinnitas nüüd Sakalale, et apteegimaja ei ole plaanis müüa.