TANTSUPIDU ⟩ Viimased proovid kodus ja siis pealinna tantsima!

Maie Tammemäe sõidab tänavu tantsupeole viie rühmaga ning ütles, et nemad on tantsupeoks vamis. "Täna teeme kooli õue peal viimast proovi kolmanda klassi lastega ja õhtupoole neidude rühmaga, et veel meelde tuletada, mis täiendused ja parandused said viimati tehtud. Oleme valmis ja ilmataadi käest palume ilusat ilma.”