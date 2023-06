Vallamaja ⟩ Koroonahirmus seisma jäänud ehitus kallines kolme aastaga üle miljoni euro

Mure aga jäi, sest Viljandi valla ametnikud ei mahu vallamajja ja teistes majades renditud ruumidesse kuidagi ära. Mullu kerkis vallamaja rajamise vajadus uuesti päevakorda. Ehitushankele mindi vastu teadmises, et vallal on kolm miljoni eurot ning tagataskus võimalus ehitajaga läbi rääkida, et üht-teist ehitamata jätta. Kui eelarve mullu sügisel volikokku saadeti, tundus üsna võimatu selle raha eest maja valmis saada.