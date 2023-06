Kindralmajor Riho Ühtegi: kõrge kaitsetahe ja -valmidus on parim viis Eestit kaitsta

Täpselt 30 aastat tagasi oli mul au Tartumaa maleva lippurina osaleda Tartus raekoja platsil rivistusel, millest saigi alguse võidupüha paraadi traditsiooni jätkumine. Nimelt teatas president Lennart Meri just seal oma kõnes, et oli andnud kaitseväe juhatajale käsu korraldada igal aastal võidupüha paraadi vaheldumisi kõigis Eestimaa linnades. Nii oleme seda teinud 29 korda. Täna toimub paraad siin, kaunis Viljandis.

Toona, 1993. aastal, olid Vene väed veel Eestis ja meil oli värskelt meeles, kuidas kaks aastal varem olime paljakäsi Pihkva dessantvägede vastu astunud. Aga me ei kartnud enam kedagi ega midagi ning meie kaitsetahe oli laes. Ei teinud me siis ega ole teinud ka hiljem Venemaa suhtes illusioone. Idanaaber on pidevalt meelde tuletanud, et tema poliitilised ning sõjalised ambitsioonid pole kuhugi kadunud. Möödunud aastakümnetesse mahuvad nii Tšetšeenia sõjad, Gruusia sõda kui ka Ukrainas 2014. aastal alanud sissetung, rääkimata muudest konfliktidest, kus Vene väed on osalenud.