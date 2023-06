SAKALA ARHIIV ⟩ Vaata, kuidas tähistati Viljandis võidupüha 13 aastat tagasi

Et 13 aastat tagasi oli Viljandi Vabaduse plats märksa kitsam kui praegu, kaaluti paraadi korraldamise kohana ka turuplatsi ja bussijaama parklat, kuid lõpuks leiti, et kõige paremini sobib see siiski Vabaduse platsile. Et ruumi ülearu palju ei olnud, ei saanud Eesti kaitsejõud panna marssima nii palju mundrikandjaid kui paraadil tavaliselt. Sellest hoolimata oli koos orkestrantidega rivis 916 inimest.