TÄISMAHUS KÕNE ⟩ President Alar Karis: Eesti riigikaitse esimene kaitseliin on ühtekuuluvustunne ja veendumus, et siin on meie kõigi kodu

24. veebruaril 2022. aastal alanud Venemaa täiemahuline agressioonisõda Ukraina vastu on ka meie paljude arutelude keskmesse tõstnud Eesti julgeoleku, riigikaitse ja kaitsetahte. Neid vestlusi on peetud igal pool, riigikogust kõigi Eesti kodudeni. Nii ongi õige, sest meie maa ja inimeste julgeolek on meie kõigi asi. Minule vahest kõige olulisem mõte nendest aruteludest on ka uues julgeolekupoliitika aluste dokumendis öeldu: Eesti julgeolek algab meist endist, sealhulgas iga üksikisiku tegevusest ja valmisolekust. Täna siia rivistunud kaitseliitlased, noored kotkad ja kodutütred on sellest hea ja ilus eeskuju.