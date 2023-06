KÕNE ⟩ Viljandi linnapea Madis Timpson: vabadus ei ole meile kingitud, vabadus on meile vere hinnaga välja võideldud

Tervitan teid kõiki tänasel võidupühal – eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäeval, mil tähistame eestlaste võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle. Täna on õige hetk mõelda tagasi sellele, kuidas meie esivanemad Eesti riigi ja meie vabaduse eest seisid. Eesti kaitsmine oli neist paljudele sisemine sund. Neil oleks lihtsam olnud sõtta mitte minna, kuid nad läksid. Neil oli kindlasti teadmatus tuleviku ees, aga sellest suuremad olid usk ja teotahe. Suur soov vaba Eesti järele seljatas hirmu.

Avame täna, võidupühal Vabaduse platsil Viljandimaa vabadussõjas võidelnute mälestussamba. See on suur samm tasumaks auvõlga just nende meeste ja naiste ees, kes meie vabaduse eest oma elu andsid.