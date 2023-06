Pikad pühad ja võidupüha tähistamine Viljandis tähendavad, et ees ootavatel päevadel on politsei Viljandis ja kogu maakonnas olukorda jälgimas suuremate jõududega kui harilikult. Ning nagu alati paneb politsei kõigile südamele, et kui jood, ära rooli istu, ja kui sõber joob, ära teda rooli lase.