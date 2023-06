Kui esimene tund aega peolised tasapisi kogunesid, siis lõkke süütamise ajaks oli kohal juba rohkesti rahvast. See, et linna jaanipidu on päev enne jaanilaupäeva, sobis paljudele, sest nii mõnelgi olid jaanilaupäevaks teised plaanid ja mõnda ootasid nädalavahetusel töökohustused.