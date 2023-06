Linnapea Madis Timpsoni sõnul on päevased Viljandi linnatuurid paari viimase aastaga ennast tõestanud ning eelmisel suvel jagus huvilisi peaaegu igale ekskursioonile. "Rõõmustan, et viljandlaste hulgas leidub julgeid ja suhtlusaldis inimesi, kes armastavad oma kodulinna väga ning soovivad selle võlusid ka külalistele tutvustada. Need kohalikud, kes linnatuure teevad, suudavad inimestes äratada huvi jääda siia kauemaks," rääkis ta ning lisas, et iga linnatuure juhtiv viljandlane näeb linna oma perspektiivist ja teab huvitavaid lugusid, mida teised jällegi ei tea. "Kutsun kõiki Viljandi võlusid kohalike silme läbi avastama. Samuti soovitan tuure viljandlastele endile, et oma kodulinna uue pilguga vaadata."