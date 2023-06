Mure kehva teega tekkis juba nädala algul ning praeguseks on sinna liiva peale veetud, kuid nagu ütles kohalik elanik Raul Liivaste, siis on see ajutine lahendus. Kuigi hullem veel kätte ei jõudnud, polnud tema sõnul sellest palju puudu ka. "Põhimõtteliselt ikka sama ralli, mis eelmisel aastal. Ise peab vaatama, kuidas oma auto pigist puhtaks saad. Eelmisel aastal ju öeldi, et esimesel võimalusel tehakse korda, aga aasta on möödas," lausus ta.