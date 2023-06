Mihkel Kalda ei osanud öelda, kas loota Eestis head meesaaki või veidi tagasihoidlikumat, sest eelmiste aastate varud on mesinikel suured ja hinnad on väga madalale langenud

Et viimastel nädalatel on valitsenud põud ja kuivus, on senine meesaak väga kvaliteetne ja seda on palju, ent lõpptulemus sõltub suve jätkust: vaja oleks vihma ja päikese vaheldumist.