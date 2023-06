Paraad ja jaaniaeg on surunud Viljandi turu ümbrusesse suure hulga sõidukeid

Hommikul suleti liikluseks kesklinna piirkonnas Vaksali ja Tallinna tänava lõik ning sellega ka osa vanalinnast. Autod on suunatud ümbersõidule Leola või Kauba tänava kaudu, kus tee viib mööda turust, kus jaanieelsel ajal on tavapärasest rohkem inimesi.

See on kaasa toonud olukorra, et piirkonnast väljapääsemine võib mõnel juhul võtta aega üle kümne minuti. Ummikut ehk autode pikka ühe koha peal seismist võis keskpäeval näha turu parklas, kust oli väga keeruline mõnele tänavale välja pöörata. Tänavatel liiklejad pidid aga arvestama, et liikumiskiirus on kohati ehk kilomeeter tunnis.