Kevadine korje näitas rohkelt puuke Võhma kettagolfirajal

"Peamiselt korjasime puuke parkidest, terviseradadelt, lauluväljakutelt ja kettagolfiradadelt. Keskpark tavaliselt puugikorjeks ei sobinud, sest muruplatsid olid tihedalt ja madalalt niidetud, põõsastikke esines vaid vähesel määral või puudusid need üldse ning kuivanud lehed olid korralikult ära koristatud," rääkis TAI nakkushaiguste uuringute osakonna teadur Maria Vikentjeva ning lisas, et niisuguste kohtade heaks näiteks on Haapsalu linnuse territoorium ja Kilingi-Nõmme kesklinna park, kust korje ei toonud ühtegi puuki.