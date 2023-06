Häirekeskus jaanipühade eel: numbrile 112 helistades püsi liinil, kuni kõnele vastatakse

Häirekeskus on valmis, et jaaniajal kasvab hädaabinumbri kõnekoormus. Seetõttu on oluline, et helistades 112, püsitaks liinil, kuni kõnele vastatakse, mitte ei katkestataks kõnet. Samuti tuletab häirekeskus meelde, et kiiret abi vajavas olukorras on kõige tähtsam teada oma täpset asukohta ja parim viis seda teada saada on vaadata koordinaate telefoni kaardirakendusest.