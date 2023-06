Juhtkiri ⟩ Vaba Viljandi vabal maal

Kõige tähelepanuväärsem on tänavu ilmselt see, et kaua mõeldu, kaua tehtu on valmis ning lammutatud parteimaja asemel on oma koha sisse võtnud taastatud mälestussammas. Kuigi kunst kipub kirgi kütma ning sammastega on Viljandil ja tervel Eestil värvikas ja sõnakas ajalugu, siis mälestussamba taastamine on läinud veidi ootamatult suuremate vaidlusteta.