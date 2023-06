Olgugi et üle Eesti on äärmiselt tuleohtlik aeg, leevendas päästeamet jaanipühade ajal pisut tuletegemise nõudeid, kogukondade korraldatavad jaanituled on lubatud ning koduhoovis võib ettevaatlikult samuti lõket teha. Ent lõket võib ju ka grill ja seal särisev šašlõkk asendada? Et ilm on kuum ja selle kohta tänavu nalja teha ei maksa, siis mõistlikud jaanipidulised end joobes peaga vees jahutama ei kipu. Neile, kes seda teha plaanivad, saavad nad meelde tuletada, et see pole hea mõte. Joogu jahutuseks parem vett.