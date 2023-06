«Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussammas on kaheldamatult kõige ilusam ja uhkem mälestussammas, mis on pühendatud meie iseseisvuse eest langenutele,» ütles samba taastamise üks eestvedajaid, Viljandi muuseumi direktor, sõjaajaloolane Jaak Pihlak. «Ja ta on loodud tõeliselt meisterlike kujurite poolt!»