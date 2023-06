Kutseõppekeskus sai hinnalise seadme, millest oli kaua unistanud

Viljandi kutseõppekeskuse auto- ja metalliõppe osakonna juht Priit Taklaja rääkis, et Creanexi sõidukisimulaator jõudis kooli hanke korras. "Riik käis välja võimaluse ja Eesti kutsekoolid said teha pakkumisi, milliseid simulaatoreid nad vajavad, ning nende hulgast valiti välja need, kellel on see vajadus põhjendatud. Ja meil oli ta põhjendatud."