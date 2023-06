Politsei otsib Viljandis juhtunud liiklusõnnetuse pealtnägijaid.

Politsei palub kõigil, kes seda õnnetust pealt nägid, kes teavad seda autot ja selle juhti või kel on õnnetuse kohta muud infot, sellest politseile numbril 433 8960 või meiliaadressil eveliin.allik@politsei.ee teada anda. Niisamuti palub politsei asjaolude selgitamiseks ühendust võtta Audi juhil endal.

Korrakaitsjad tuletavad meelde, et kui on toimunud kokkupõrge, tuleb veenduda, kas teise osapoolega on kõik korras, ja kui ei ole, siis kutsuda talle abi. Inimkannatanuga õnnetuse avariipaigast enne politseinike saabumist lahkuda ei tohi.