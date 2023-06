Tänavu on uuenduslike äriideede võistlusel "Ajujaht" 20 parema sekka jõudnud üks Viljandimaa juurtega ettevõte. Idufirma Ray Foil on arendanud kompaktse ja kergest materjalist elektrilise veealuse tiiva, mis mahub seljakotti, aga mille jõud surfilauda liigutades on suur.