"Kahjuks suureneb see arv suvel veelgi, arvestades inimeste liikumist seoses puhkusega. Kõrgajal on oodata isegi kuni 70 patsienti päevas," lausus Mikk ning lisas, et umbes 50 protsenti neist moodustavad erakorralise meditsiini osakonna kategooriate järgi "rohelised" ja "sinised" patsiendid ehk need, kes ei peaks abi saama sellest osakonnast, vaid perearstilt.