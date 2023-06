"Väga raske vastata," kostis direktor Tauno Tilk küsimuse peale, millise lennu kool teele saatis. "Toreda lennu, kelle seas on väga erinevate huvide ja kireva maailmavaadetega noori. On neid, kes esinesid edukalt olümpiaadidel, on häid muusikuid, sportlasi ja kunstnikke. Ja olid ägedad õpilasomavalitsuse liikmed, kes panustasid palju kooli."