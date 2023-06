"Laias plaanis olen ma Viljandiga varasemalt ka seotud olnud," lausus ta. "Olen õppinud kultuuriakadeemias ning Viljandi kui paik, kus elada, on alati olnud hästi mõnus, soe ja samal ajal kultuuriinimesi koondav."

Muusikakoolile oli direktorit otsitud alates möödunud aasta sügisest. Esimesi kuulutusi Soomre oma sõnul tähele ei pannud. "Olin omas rütmis. Toimetan praegu Tallinnas ja siis mul kuidagi ei olnud seda silma veel, et kuulutust vaadata. Aga nüüd tuli see mu ellu kuidagi väga mõnusal ajal. Elus on vaja muudatusi teha."