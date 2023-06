Külavanem Eve Soopa sõnutsi oli tiigi põhjas olev paks plastkate katki, tõenäoliselt sellest, et küla lapsed olid vahel sinna kive loopinud, aga paekivid on teravate servade ja nurkadega.

Nüüd tõsteti pealt ära põhja katvad paekivid, pesti need murul survepesuriga mõlemalt poolt puhtaks, eemaldati põhjas olev kate, puhastati seegi ja asetati tagasi. Et vesi pidama jääks, pandi selle peale veel kile ja PVC-tendid. Vesi toodi tuletõrje veevõtukohast traktoripütiga, seda kulus 26 kantmeetrit. Ehkki purskkaevu bassein on madal, on pinda omajagu, pikkust on 14,5 ja laiust 7,5 meetrit.