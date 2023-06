Valmar Haava: Vana-Võidu lasteaias toimuv on häda, mis hüüdis tulles

Rääkisin juba varem, et muudatused võivad kaasa tuua õpetajate lahkumise ja seda õppeaasta keskel. Tegin selleks otstarbeks 25. mai volikogus vallavalitsuse esitatud eelnõule muudatusettepanekuid, kus nõudsin majanduslikku analüüsi, hoolekogu vastuskirja lisamist eelnõule ja seda, et muudatus lükataks edasi uude aastasse, et lapsevanemad ja õpetajad saaksid ümberkorraldustega korralikult harjuda. Abivallavanem Irma Väre arvates on analüüs slaidiesitlus. Ja loomulikult hääletas koalitsioon kõik ettepanekud maha.