Vana-Võidu lasteaed on töötanud 1963. aastast ning majja mahub 30 last.

Vana-Võidu lasteaia juhataja laual on nelja õpetaja lahkumisavaldus ning ta ise on esitanud lahkumisavalduse vallavalitsusele. Mais otsustas Viljandi vallavolikogu, et Vana-Võidu lasteaed tuleb uuest aastast liita neli korda suurema Viiratsi lasteaiaga, ning nüüd on Vana-Võidus üheksast töötajast suurem osa otsustanud lahkuda.