Ajaloolase Serhi Plohhi raamatu «Euroopa väravad. Ukraina ajalugu» põhiline sõnum on, et Ukraina olevikust ja tulevikust arusaamiseks peabki uurima selle maa minevikku. Ajalugu on Ukrainal aga verine, pea­aegu kõik viimase kahe ja poole tuhande aasta suuremad ja ahnemad vallutajad alates pärs­lastest on seal taplemas käinud. Praegune sõda on Ukraina alade ja suveräänsuse pärast peetud lahingute pikas ajaloos lihtsalt kõige viimane.