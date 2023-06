EKSAMID ⟩ Istu, viis! Kaks Viljandi gümnaasiumi õpilast tegid matemaatikaeksami 100 punkti peale

Tänavu sai Eestis riigieksamil maksimaalsed 100 punki rekordiliselt 120 noort, kes on oodatud haridus- ja noorteameti tänuüritusele "100 punkti pidu". Viljandimaalt läheb sinna kaks noort, mõlemad Viljandi gümnaasiumist. Kuigi eesti keele eksami tulemused olid harjumuspärasest veidi nõrgemad, siis üldiselt on koolijuhid tulemustega rahul, eriti arvesse võttes, et lõpetab nõndanimetatud koroonalend.