JÜRI LOSSMANNI MÄLESTUSJOOKS ⟩ GALERII. Päike tegi jooksjatele rõõmu ja puges pilve taha

Hüppega finišeerunud Margus Hanni ütles, et talle niisuguse ilmaga jooksmine täitsa sobib. "Olen kuumaga harjunud: põllul teen kuumaga tööd ja kuumaga olen ka trenni teinud," lausus ta ning nentis, et ilmale polnudki õieti mahti mõelda. "Oli muid hirme ja mõtteid. Kõigepealt see jooksu algus oli väga kiire … liige kiire. Jooksime seal Ülari Kaisiga ja kartsin, et ta põgeneb eest ära, aga jõudsin ikkagi järele. Ja siis neljandal kilomeetril tuli jalanõu pael lahti. Mõtlesin, et kuidas ma nüüd lõpuni jooksen ..."